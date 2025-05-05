النائب ابراهيم منيمنة للـLBCI: بعد أداء المجلس البلديّ في بيروت رأينا ضرورة وضع الخطاب السابق الذي وضعناه للإنماء فوصلنا إلى "لائحة ائتلاف بيروت مدينتي" التي تعبّر عن هذا المشروع

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