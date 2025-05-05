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النائب ابراهيم منيمنة للـLBCI: بعد أداء المجلس البلديّ في بيروت رأينا ضرورة وضع الخطاب السابق الذي وضعناه للإنماء فوصلنا إلى "لائحة ائتلاف بيروت مدينتي" التي تعبّر عن هذا المشروع
آخر الأخبار
2025-05-05 | 08:46
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النائب ابراهيم منيمنة للـLBCI: بعد أداء المجلس البلديّ في بيروت رأينا ضرورة وضع الخطاب السابق الذي وضعناه للإنماء فوصلنا إلى "لائحة ائتلاف بيروت مدينتي" التي تعبّر عن هذا المشروع
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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