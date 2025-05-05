ابراهيم منيمنة للـLBCI: لدينا كامل الثقة بأهلنا في بيروت وهم مؤتمنون على المناصفة والعيش المشترك وعلينا ان نثق بوعيهم السياسي

ابراهيم منيمنة للـLBCI: هناك مشكل اساسي له علاقة بالصلاحيات في المجلس البلدي في بيروت ولائحة ائتلاف بيروت مدينتي تتعهد بفتح النقاش بشأنها وهي تحتاج لمراجعة شاملة

ابراهيم منيمنة للـLBCI: هناك مشكل اساسي له علاقة بالصلاحيات في المجلس البلدي في بيروت ولائحة ائتلاف بيروت مدينتي تتعهد بفتح النقاش بشأنها وهي تحتاج لمراجعة شاملة

النائب ابراهيم منيمنة للـLBCI: بعد أداء المجلس البلديّ في بيروت رأينا ضرورة وضع الخطاب السابق الذي وضعناه للإنماء فوصلنا إلى "لائحة ائتلاف بيروت مدينتي" التي تعبّر عن هذا المشروع