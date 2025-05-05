ابراهيم منيمنة للـLBCI: أهل بيروت مسؤولون عن انقاذ مدينتهم ونحن نقوم بكل ما في وسعنا لتأمين بديل

الجيش أوقف 23 شخصًا بتهم متعدّدة

الجيش أوقف 23 شخصًا بتهم متعدّدة

ابراهيم منيمنة للـLBCI: هناك مشكل اساسي له علاقة بالصلاحيات في المجلس البلدي في بيروت ولائحة ائتلاف بيروت مدينتي تتعهد بفتح النقاش بشأنها وهي تحتاج لمراجعة شاملة