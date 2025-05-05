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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية داخل موقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية إستراتيجية تابعة لحزب الله في البقاع كما تم استهداف عدة بنى تحتية عسكرية للحزب في صريفا في الجنوب
آخر الأخبار
2025-05-05 | 16:36
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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية داخل موقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية إستراتيجية تابعة لحزب الله في البقاع كما تم استهداف عدة بنى تحتية عسكرية للحزب في صريفا في الجنوب
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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