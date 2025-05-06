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معلومات للـLBCI: لجنة سعودية فنيّة متخصصة ستزور لبنان في الاسابيع المقبلة لدراسة المعوّقات أمام السيّاح السعوديين وايجاد الآليات المناسبة لمعالجتها

آخر الأخبار
2025-05-06 | 03:24
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معلومات للـLBCI: لجنة سعودية فنيّة متخصصة ستزور لبنان في الاسابيع المقبلة لدراسة المعوّقات أمام السيّاح السعوديين وايجاد الآليات المناسبة لمعالجتها
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معلومات للـLBCI: لجنة سعودية فنيّة متخصصة ستزور لبنان في الاسابيع المقبلة لدراسة المعوّقات أمام السيّاح السعوديين وايجاد الآليات المناسبة لمعالجتها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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