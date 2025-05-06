أمبري للأمن البجري: قوات الدعم السريع السودانية شنت هجوما بطائرات مسيرة على مرافق الميناء في بورتسودان

بلومبرغ: الخطوط الجوية القطرية تخطط لطلب حوالي 100 طائرة عريضة البدن من شركة بوينغ مع خيار شراء المزيد

بلومبرغ: الخطوط الجوية القطرية تخطط لطلب حوالي 100 طائرة عريضة البدن من شركة بوينغ مع خيار شراء المزيد

موقع أكسيوس نقلا عن ويتكوف: الولايات المتحدة تحاول تحديد موعد الجولة الرابعة من المحادثات النووية مع إيران في مطلع الأسبوع المقبل