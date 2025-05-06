مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله للـLBCI: حزب الله هو من أبلغ الجانب التركي بوجود شحنة بيجر مفخخة في مطار اسطنبول كانت متجهة الى لبنان في أيلول الماضي

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك