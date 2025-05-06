نواف سلام بعد لقائه سفراء مجلس التعاون الخليجي: استمعنا الى مخاوف سفراء مجلس التعاون الخليجي بالنسبة الى انتقال رعاياهم الى لبنان وأكدت أننا سنعمل لإزالة هذه المخاوف كما أطلعتهم على كل التغييرات التي حصلت على طريق مطار بيروت

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