نتنياهو: وجهنا للحوثيين أمس ضربة قوية في ميناء الحديدة واليوم ضربنا مطار صنعاء الذي يستخدمونه لمهاجمتنا وإيران تتحمل المسؤولية عن هجمات الحوثيين على إسرائيل

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