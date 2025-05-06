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o
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رويترز: دوي انفجارات عديدة في منطقة كشمير الباكستانية قرب مظفر أباد
آخر الأخبار
2025-05-06 | 15:54
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رويترز: دوي انفجارات عديدة في منطقة كشمير الباكستانية قرب مظفر أباد
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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