الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصادر لرويترز: الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين إسرائيل وسوريا

آخر الأخبار
2025-05-07 | 09:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصادر لرويترز: الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين إسرائيل وسوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مصادر لرويترز: الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين إسرائيل وسوريا

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز بأن الإمارات فتحت قناة اتصال لمحادثات بين إسرائيل وسوريا، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة للحصول على دعم إقليمي لإدارة علاقة تزداد عداء مع إسرائيل.

وأفاد مصدر مطلع ومسؤول أمني سوري ومسؤول مخابرات إقليمي بأن الاتصالات غير المباشرة، التي لم يعلن عنها سابقًا، تركز على مسائل أمنية ومخابراتية وبناء الثقة بين دولتين لا تربطهما علاقات رسمية.

ووصف المصدر الأول الجهود، التي بدأت بعد أيام من زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للإمارات في 13 نيسان، بأنها تركز حاليًا على "مسائل فنية"، وأشار إلى أنه لا حدود لما قد يشمله النقاش في نهاية المطاف.

وقال المصدر الأمني السوري الكبير لرويترز إن قناة الاتصال تقتصر فقط وحصريا على القضايا الأمنية، مع التركيز على عدد من ملفات مكافحة الإرهاب.

وأضاف المصدر أن المسائل العسكرية، وخاصةً تلك المتعلقة بأنشطة الجيش الإسرائيلي في سوريا، خارج نطاق المناقشات حاليًا.

وذكر المصدر المخابراتي أن مسؤولين أمنيين إماراتيين ومسؤولين في المخابرات السورية ومسؤولين سابقين في المخابرات الإسرائيلية شاركوا في قناة الاتصال، من بين آخرين.

وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها نظرًا لحساسية الأمر.

ولم ترد الرئاسة السورية ووزارة الخارجية الإماراتية بعد على طلب للتعليق. وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق.

وجرت جهود الوساطة قبل ضربات إسرائيلية على سوريا في الأسبوع الماضي، بما في ذلك غارة على بعد 500 متر فقط من القصر الرئاسي في دمشق، ولم يتسن لرويترز التأكد مما إذا كانت قناة الاتصال استخدمت منذ وقوع الضربات.

وتوجه إسرائيل عبر تلك الغارات رسالة إلى قادة سوريا الجدد ردًا على تهديدات للدروز، وهم أقلية دينية في سوريا ولبنان وإسرائيل.

ووفقًا لأحد المصادر ودبلوماسي إقليمي، جرت وساطة غير رسمية بين إسرائيل وسوريا بهدف تهدئة الوضع خلال الأسبوع الماضي عبر قنوات أخرى. وأحجم المصدران عن الخوض في التفاصيل.

ونددت السلطات السورية بالضربات الإسرائيلية ووصفتها بالتصعيد والتدخل الخارجي، وقالت إن الحكومة الجديدة في دمشق تعمل على توحيد البلاد بعد حرب دامت 14 عامًا.

ويبذل القادة الجدد في سوريا جهودًا لإظهار أنهم لا يشكلون أي تهديد لإسرائيل، إذ التقوا بممثلين عن الجالية اليهودية في دمشق وخارجها وألقت السلطات القبض على عضوين بارزين في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، والتي شاركت في هجوم السابع من تشرين الأول 2023.

وجاء في رسالة من وزارة الخارجية السورية إلى وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي واطلعت عليها رويترز: "لن نسمح لسوريا بأن تشكل مصدر تهديد لأي طرف بما في ذلك إسرائيل".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

أخبار دولية

لرويترز:

الإمارات

تتوسط

محادثات

إسرائيل

وسوريا

LBCI التالي
رئيس بعثة “اليونيفيل” وقائدها العام في لبنان لـ“الشّرق الأوسط”: “استقرار هشّ” يسود بين نهر الليطاني والخط الأزرق
المتحدث باسم الجيش الباكستاني: ردنا قيد التحضير
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-03-05

مصدران لرويترز: أميركا تجري محادثات سرية مع حماس بشأن تحرير رهائن

LBCI
أخبار دولية
2025-04-14

مصادر مصرية وفلسطينية لرويترز: لا إنفراجة في محادثات غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-03-20

مصدر لرويترز: أميركا وإسرائيل تجريان محادثات بشأن إيران الأسبوع المقبل

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-05

مصدر لرويترز: الولايات المتحدة أجرت محادثات مباشرة مع حماس بشأن إطلاق الرهائن الأميركيين في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:04

الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين

LBCI
آخر الأخبار
12:54

متحدث باسم الخارجية: الإمارات لا تعترف بقرار مجلس الأمن والدفاع السوداني قطع العلاقات

LBCI
فنّ
12:03

أوركسترا الشباب للموسيقى الشرق-عربية تحيي ذكرى شهداء الصحافة... والقواس: الحرية ليست خيارًا بل شرط وجود

LBCI
آخر الأخبار
12:00

إنطلاق الإجتماع الأول للكرادلة لانتخاب بابا جديد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-05-02

لائحة ائتلاف بيروت مدينتي 2025: أيها الـ"بيارتة" كونوا شركاء في مسيرة بناء الوطن بدءًا من بيروت العاصمة فمصير المدينة على المحك

LBCI
أخبار لبنان
03:54

“حماس” تنعى خالد أحمد الأحمد الذي اغتيل في غارة صيدا

LBCI
منوعات
05:19

دراسة جديدة تكشف: النساء أكثر انجذابا للرجال الصلع

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-28

مقدمة النشرة المسائية 28-04-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بالورود والبقلاوة... أهلًا بالإماراتيين في لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

هكذا تتم عملية التصويت وهذه أبرز التحديات التي تنتظر الحبر الأعظم المقبل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:59

مقدمة النشرة المسائية 07-05-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:13

ملكة جمال لبنان إلى الهند إستعدادًا للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:10

في وزارة العمل... بحث في رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

مطار بيروت شهد حركة وافدين ناشطة… طائرات قادمة من الإمارات

LBCI
أخبار دولية
06:44

ترامب: واشنطن ستوقف غاراتِها الجوية على الحوثيين

LBCI
أخبار لبنان
06:08

الرئيس عون: الظروف الصعبة التي مرت على لبنان باتت وراءنا

LBCI
أخبار لبنان
04:43

المشهد من مطار بيروت بعد وصول الطائرة الاماراتية الاولى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:08

نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشماليّ

LBCI
خبر عاجل
16:36

نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الشوف

LBCI
فنّ
14:26

ريان حركة في لحظة مميزة: قلت نعم (صور)

LBCI
خبر عاجل
16:43

الجيش الإسرائيلي: مقتل "عدنان حرب" قائد منظومة الدعم اللوجستي في وحدة "بدر" في حزب الله بغارة شمال الليطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

شراكة استراتيجية لبنانية تحقق انجازا عالميا بين Whish Money وVisa

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

البيجرات المفخخة... الشحنة الثانية التي لم تصل إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:43

المشهد من مطار بيروت بعد وصول الطائرة الاماراتية الاولى

LBCI
أخبار لبنان
01:22

ضربة إسرائيلية على سيارة في صيدا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More