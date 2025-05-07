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الخارجية الإيرانية: إيران ترحب بوقف الهجمات الأميركية على اليمن

آخر الأخبار
2025-05-07 | 09:30
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الخارجية الإيرانية: إيران ترحب بوقف الهجمات الأميركية على اليمن
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الخارجية الإيرانية: إيران ترحب بوقف الهجمات الأميركية على اليمن

 
 
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