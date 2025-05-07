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نائب الرئيس الأميركي: سنمنعهم من الحصول على سلاح نووي
آخر الأخبار
2025-05-07 | 09:55
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نائب الرئيس الأميركي: سنمنعهم من الحصول على سلاح نووي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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