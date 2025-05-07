النائب هادي ابو الحسن لـ حوار المرحلة: القلق في ذروته لدى جنبلاط بسبب الخطر الوجودي وسلامة الأهالي في سوريا والعلاقة مع دمشق يجب أن تكون في أفضل حال والزيارات التي قام بها وليد جنبلاط أتت بنتائج ملموسة

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