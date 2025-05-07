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o
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ابو الحسن لـحوار المرحلة: جنوب سوريا يشكل ممرًا استراتيجيًا تسعى إسرائيل للسيطرة عليه في إطار محاولاتها للوصول إلى نهر الفرات مستخدمة أساليب التخويف وبث الفتنة بين أهالي درعا والسويداء
آخر الأخبار
2025-05-07 | 14:43
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ابو الحسن لـحوار المرحلة: جنوب سوريا يشكل ممرًا استراتيجيًا تسعى إسرائيل للسيطرة عليه في إطار محاولاتها للوصول إلى نهر الفرات مستخدمة أساليب التخويف وبث الفتنة بين أهالي درعا والسويداء
*
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