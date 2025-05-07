ابو الحسن لـ حوار المرحلة: اللقاء بين وليد جنبلاط والشرع كان وديًا واستمر ساعتين ونصف وخلُص إلى أجواء إيجابية وتم استعراض الواقع العربي والصراع في سوريا مع التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع حفاظا على الاستقرار

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