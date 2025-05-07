ابو الحسن لـحوار المرحلة: إذا انفصل مكون سوري ودخل في محادثات مع إسرائيل فهذا شأن سوري داخلي ولا دخل لنا فيه ولكن لا يجب أن يتم وضع الدروز في بؤرة الصراع أو في موضع التوتر

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