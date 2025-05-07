ابو الحسن لـ حوار المرحلة: نريد ضمانات من إسرائيل بعدم شن أي هجوم جديد على لبنان وذلك قبل البحث في أي مطالب تُطرح من جانبها

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك