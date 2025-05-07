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ابو الحسن لـ حوار المرحلة: سنشهد افتتاح مطار القليعات فوزير الأشغال يقوم بجهد جبار حيث يبذل جهودًا ملموسة في تحسين البنية التحتية وتحسين المطار والمرفأ والطرقات

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2025-05-07 | 15:54
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ابو الحسن لـ حوار المرحلة: سنشهد افتتاح مطار القليعات فوزير الأشغال يقوم بجهد جبار حيث يبذل جهودًا ملموسة في تحسين البنية التحتية وتحسين المطار والمرفأ والطرقات
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ابو الحسن لـ حوار المرحلة: سنشهد افتتاح مطار القليعات فوزير الأشغال يقوم بجهد جبار حيث يبذل جهودًا ملموسة في تحسين البنية التحتية وتحسين المطار والمرفأ والطرقات

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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