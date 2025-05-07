ابو الحسن لـ حوار المرحلة: الموقف السعودي حاضر حيث قدمت المملكة المساعدة واحتضنت لبنان في هذه المرحلة الصعبة والأهم الآن هو عودة لبنان إلى الحضن العربي وعودة العرب إلى لبنان

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