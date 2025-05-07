ابو الحسن لـ حوار المرحلة: هناك صداقة وثيقة بين تيمور جنبلاط وسامي الجميل فيما العلاقات مع التيار الوطني الحر تعتبر عادية بينما هي جيدة جدًا مع القوات اللبنانية ونصرّ دائماً على وجود شريك مسيحي لنا في الجبل

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك