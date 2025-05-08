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الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ ينفذ عمليات نسف للمباني السكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
آخر الأخبار
2025-05-07 | 23:54
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الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ ينفذ عمليات نسف للمباني السكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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