الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وصول رئيس الجمهورية إلى مصرف لبنان للاجتماع بحاكم المصرف

آخر الأخبار
2025-05-08 | 01:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وصول رئيس الجمهورية إلى مصرف لبنان للاجتماع بحاكم المصرف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وصول رئيس الجمهورية إلى مصرف لبنان للاجتماع بحاكم المصرف

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الجمهورية

لبنان

للاجتماع

بحاكم

المصرف

LBCI التالي
وزير الدفاع الإسرائيليّ حذّر الحوثيين
مصدر مقرب من اللجنة الخماسية لـ”الأنباء الكويتية”: عودة أهل الخليج إلى لبنان مؤشر عافية واستقرار
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:55

تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان في إشارة الى عدم انتخاب بابا

LBCI
فنّ
05:45

المخرج كوينتن تارانتينو يدير حلقتي نقاش في مهرجان كان السينمائي

LBCI
آخر الأخبار
05:25

حالة من الازدحام في مدينة النبطية نتيجة قيام الأهالي بإخراج أولادهم من المدارس إثر الغارات الجوية

LBCI
أخبار دولية
05:05

مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز: 14 ضربة إسرائيلية على جنوب البلاد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:55

تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان في إشارة الى عدم انتخاب بابا

LBCI
فنّ
05:45

المخرج كوينتن تارانتينو يدير حلقتي نقاش في مهرجان كان السينمائي

LBCI
آخر الأخبار
05:25

حالة من الازدحام في مدينة النبطية نتيجة قيام الأهالي بإخراج أولادهم من المدارس إثر الغارات الجوية

LBCI
أخبار دولية
05:05

مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز: 14 ضربة إسرائيلية على جنوب البلاد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
23:39

أسرار الصحف المحلية ٨-٥-٢٠٢٥

LBCI
موضة وجمال
2025-05-06

جورجينا رودريغيز تحضر الميت غالا للمرة الأولى بإطلالة مستوحاة من الأميرة ديانا (صور)

LBCI
آخر الأخبار
01:38

وصول رئيس الجمهورية إلى مصرف لبنان للاجتماع بحاكم المصرف

LBCI
أخبار لبنان
04:15

النائب رازي الحاج للـLBCI: الهدف من الانتخابات البلدية هو الإنماء والقوات ممثلة بـ٥٠ بلدية في قضاء المتن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:29

سلام في بعلبك... جولة في محافظة البقاع الشماليّ

LBCI
أخبار دولية
16:12

تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان في إشارة الى عدم انتخاب بابا في أول تصويت

LBCI
أخبار دولية
16:10

الشرع يؤكد إجراء مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل لتهدئة الأوضاع بين الطرفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

خلفيات قرار ترامب والتأثيرات المحتملة على مسار المفاوضات مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الجبهة الإسرائيلية الحوثية تشتعل وترامب يطفىء محركات مقاتلاته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حال من الإرباك في إسرائيل سببتها مواقف الرئيس الأميركي بشأن وقف النار مع الحوثيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هكذا تبدو المعركة الإنتخابية في قضاء المنية الضنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قراءة في نتائج الإنتخابات البلدية في جبل لبنان بالنظر إلى الأحجام السياسية للأحزاب التي انخرطت في العملية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

إجتماع للجنة المال والموازنة بحث في مشروع قانون إصلاح المصارف المحال من الحكومة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قراءة في نتائج الإنتخابات البلدية في جبل لبنان بالنظر إلى الأحجام السياسية للأحزاب التي انخرطت في العملية

LBCI
صحف اليوم
00:27

مصادر “الأخبار”: ضغوط أميركية على لبنان لتثبيت الاتفاقية التي وُقّعت مع قبرص عام 2007

LBCI
اسرار
23:39

أسرار الصحف المحلية ٨-٥-٢٠٢٥

LBCI
أمن وقضاء
13:00

"الداخلية" أعلنت استئناف العمل في فرع السيارات والآليات – الأوزاعي

LBCI
أخبار دولية
12:28

اشتعال الجبهة بين الهند وباكستان وسقوط 38 قتيلا على الأقل

LBCI
أمن وقضاء
09:00

تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الشمال وعكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:10

في وزارة العمل... بحث في رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص

LBCI
آخر الأخبار
04:28

غارات إسرائيلية استهدفت الجنوب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More