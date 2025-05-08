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o
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o
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الرئيس سلام: وجودي في بعلبك هو رسالة دعم وتوجيه لما يقوم به الجيش اللبنانيّ من ضبط وتفكيك مصانع كبتاغون وإشادة لتضحياته
آخر الأخبار
2025-05-08 | 04:48
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الرئيس سلام: وجودي في بعلبك هو رسالة دعم وتوجيه لما يقوم به الجيش اللبنانيّ من ضبط وتفكيك مصانع كبتاغون وإشادة لتضحياته
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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