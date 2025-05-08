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حالة من الازدحام في مدينة النبطية نتيجة قيام الأهالي بإخراج أولادهم من المدارس إثر الغارات الجوية

آخر الأخبار
2025-05-08 | 05:25
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حالة من الازدحام في مدينة النبطية نتيجة قيام الأهالي بإخراج أولادهم من المدارس إثر الغارات الجوية
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حالة من الازدحام في مدينة النبطية نتيجة قيام الأهالي بإخراج أولادهم من المدارس إثر الغارات الجوية

 
 
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