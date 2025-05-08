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سلام من سراي زحلة: بحثنا في موضوع مجرى نهر الليطاني والتلوث فيه نتيجة المصانع والتعديات على ضفافه وهذا الملف مشترك مع وزارات الطاقة والصحة والصناعة والبيئة والزراعة

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2025-05-08 | 08:18
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سلام من سراي زحلة: بحثنا في موضوع مجرى نهر الليطاني والتلوث فيه نتيجة المصانع والتعديات على ضفافه وهذا الملف مشترك مع وزارات الطاقة والصحة والصناعة والبيئة والزراعة
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سلام من سراي زحلة: بحثنا في موضوع مجرى نهر الليطاني والتلوث فيه نتيجة المصانع والتعديات على ضفافه وهذا الملف مشترك مع وزارات الطاقة والصحة والصناعة والبيئة والزراعة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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