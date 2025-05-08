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سلام من سراي زحلة: جهد جبار للجيش في ضبط الحدود خلال الأشهر الأخيرة وضبط الحدود شيء وترسيمها شيء آخر
آخر الأخبار
2025-05-08 | 08:28
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سلام من سراي زحلة: جهد جبار للجيش في ضبط الحدود خلال الأشهر الأخيرة وضبط الحدود شيء وترسيمها شيء آخر
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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