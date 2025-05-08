الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب يدعو إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا واوكرانيا لمدة 30 يوما

آخر الأخبار
2025-05-08 | 16:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب يدعو إلى وقف إطلاق نار &quot;غير مشروط&quot; بين روسيا واوكرانيا لمدة 30 يوما
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ترامب يدعو إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا واوكرانيا لمدة 30 يوما

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

إطلاق

"غير

مشروط"

روسيا

واوكرانيا

LBCI التالي
سلام: وجودي في بعلبك هو رسالة دعم وتوجيه لما يقوم به الجيش اللبنانيّ
الرئيس سلام: على الانتهاكات الاسرائيلية أن تتوقف والحكومة اللبنانية لم توفّر أي جهد للإسراع بالانسحاب الإسرائيليّ من الأراضي اللبنانية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:54

ترامب يدعو إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا واوكرانيا لمدة 30 يوما

LBCI
آخر الأخبار
16:26

المكالمة الهاتفية بين زيلينسكي وترامب جرت بشكل "جيد للغاية"

LBCI
فنّ
16:15

بعد يوم العزاء في لبنان... كارول سماحة توجّه رسالة مؤثرة لمحبيها (صورة)

LBCI
أخبار دولية
16:11

قادة العالم يرحبون بانتخاب البابا لاوون الرابع عشر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:26

المكالمة الهاتفية بين زيلينسكي وترامب جرت بشكل "جيد للغاية"

LBCI
فنّ
16:15

بعد يوم العزاء في لبنان... كارول سماحة توجّه رسالة مؤثرة لمحبيها (صورة)

LBCI
صحة وتغذية
14:30

إنجاز طبي سعودي جديد: فصل توأم ملتصق بمشاركة 26 طبيباً! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
14:02

المستشار الإعلامي لملك البحرين في منشور على إكس: العاهل السعودي يدعو زعماء مجلس التعاون الخليجي لحضور قمة خليجية-أمريكية في الرياض

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بين مراقبة الحدود وتنظيم القنب… نواف سلام يطلق وعود الإنماء في البقاع

LBCI
منوعات
2025-01-02

وفاة "المرأة القطة" الشهيرة بعمليات التجميل عن عمر 79 عاما... شاهدوا كيف كان جمالها الطبيعي! (صورة)

LBCI
فنّ
2025-03-07

بعد الشائعات التي طالته... محمد حماقي يكشف تطورات وضعه الصحي (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-01

قرار من وزير الداخلية في شأن وقف سير الدراجات النارية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

إسرائيل تكثف عملها عند الجبهات كافة... ولاسيما الجبهة السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

سلاح المخيمات من أولويات المرحلة وقبله "حركة" حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

طرابلس بانتظار التغيير: إستحقاق بلدي على وقع الفقر والإهمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

٨ أيار اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر وحملة هذا العام: بدعمكن منكفي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بين مراقبة الحدود وتنظيم القنب… نواف سلام يطلق وعود الإنماء في البقاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إسرائيل توسع عملياتها شمال الليطاني بزنار نار غير مسبوق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مشاكل النافعة… في مرمى الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إنتخاب نبيل كرم رئيسًا للنادي اللبناني للسيارات والسياحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

العين على محافظة عكار يوم الأحد…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
00:27

مصادر “الأخبار”: ضغوط أميركية على لبنان لتثبيت الاتفاقية التي وُقّعت مع قبرص عام 2007

LBCI
خبر عاجل
12:10

الدخان الابيض يتصاعد في الفاتيكان معلنًا انتخاب بابا جديد

LBCI
اسرار
23:39

أسرار الصحف المحلية ٨-٥-٢٠٢٥

LBCI
خبر عاجل
13:19

البابا روبيرت بريفوست الذي اختار إسم ليو الرابع عشر أصله من أميركا الشمالية وهو أول أميركي ينتخب لهذا المنصب

LBCI
خبر عاجل
13:17

إنتخاب الكاردينال روبيرت بريفوست الذي اختار إسم ليو الرابع عشر حبرًا أعظم خلفًا للبابا الراحل فرنسيس

LBCI
فنّ
12:41

طلاق بالأردن... والسبب راغب علامة!

LBCI
آخر الأخبار
04:28

غارات إسرائيلية استهدفت الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
02:29

سلام في بعلبك... جولة في محافظة البقاع الشماليّ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More