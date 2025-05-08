ترامب يدعو إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا واوكرانيا لمدة 30 يوما

سلام: وجودي في بعلبك هو رسالة دعم وتوجيه لما يقوم به الجيش اللبنانيّ

سلام: وجودي في بعلبك هو رسالة دعم وتوجيه لما يقوم به الجيش اللبنانيّ

الرئيس سلام: على الانتهاكات الاسرائيلية أن تتوقف والحكومة اللبنانية لم توفّر أي جهد للإسراع بالانسحاب الإسرائيليّ من الأراضي اللبنانية