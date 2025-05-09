التحكم المروري: عدد من الاصابات نتيجة تصادم بين ٣ مركبات على اوتوستراد زحلة - شتورا قرب محطة محروقات الهراوي

الفاتيكان ينشر لقطات غير مسبوقة خلف الكواليس بعد انتخاب البابا ليو الرابع عشر (فيديو)

الفاتيكان ينشر لقطات غير مسبوقة خلف الكواليس بعد انتخاب البابا ليو الرابع عشر (فيديو)

جابر كلّف فريقًا متخصصًا للتدقيق في مدى التقيّد في تحصيل الرسوم