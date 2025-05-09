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التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على طريق عاريا صعودا والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة

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2025-05-09 | 07:35
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التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على طريق عاريا صعودا والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة
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التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على طريق عاريا صعودا والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة

 
 
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