هآرتس عن جندي احتياط: موت المعتقلين في سديه تيمان لم يعد مفاجئا بل المفاجأة إن بقي المعتقل على قيد الحياة وكل من كان في المعتقل يدرك حجم التعذيب حيث تجرى عمليات جراحية للأسرى من دون تخدير

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