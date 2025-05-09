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رويترز عن مسؤولين: سماع دوي 10 انفجارات قرب مطار سريناجار بكشمير الهندية

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2025-05-09 | 12:45
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رويترز عن مسؤولين: سماع دوي 10 انفجارات قرب مطار سريناجار بكشمير الهندية
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رويترز عن مسؤولين: سماع دوي 10 انفجارات قرب مطار سريناجار بكشمير الهندية

 
 
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