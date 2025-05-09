وزير العمل محمد حيدر لـ"جدل": أكثر من 200 ألف عامل سيتفيدون من رفع الحد الادنى للأجور وفي المرحلة المقبلة عندما نصل الى السلة المتكاملة سيستفيد باقي العمال

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