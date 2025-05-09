الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
31
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
31
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
متحدث باسم الجيش الباكستاني: الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في أراضيها
آخر الأخبار
2025-05-09 | 16:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
متحدث باسم الجيش الباكستاني: الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في أراضيها
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الجيش
الباكستاني:
الهند
أطلقت
صواريخ
باليستية
أراضيها
التالي
تحليق مسيرات على علو منخفض فوق عدد من مناطق البقاع
جهاز الأمن الأوكرانيّ كشف شبكة تجسّس تديرها الدولة المجرية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:11
حكومة شطر كشمير الباكستاني تعلن مقتل 11 مدنيا في قصف هندي خلال الليل
آخر الأخبار
04:11
حكومة شطر كشمير الباكستاني تعلن مقتل 11 مدنيا في قصف هندي خلال الليل
0
آخر الأخبار
04:10
التحكم المروري: تصادم بين ٤ مركبات عند جسر الدورة المسلك الشرقي والاضرار مادية وتمت المعالجة من قبل دراج مفرزة سير الجديدة
آخر الأخبار
04:10
التحكم المروري: تصادم بين ٤ مركبات عند جسر الدورة المسلك الشرقي والاضرار مادية وتمت المعالجة من قبل دراج مفرزة سير الجديدة
0
آخر الأخبار
03:59
عقيص للـ LBCI: نريد إعادة الإعمار ولكن يجب أن تكون مصادر التمويل من خارج "المكلّف اللبناني" وأن تتم العملية تحت إشراف الدولة لضمان عدم شراء الولاء السياسي مجددًا
آخر الأخبار
03:59
عقيص للـ LBCI: نريد إعادة الإعمار ولكن يجب أن تكون مصادر التمويل من خارج "المكلّف اللبناني" وأن تتم العملية تحت إشراف الدولة لضمان عدم شراء الولاء السياسي مجددًا
0
أخبار دولية
03:56
ماكرون يدعو إلى "محادثات مباشرة" بين روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
03:56
ماكرون يدعو إلى "محادثات مباشرة" بين روسيا وأوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:11
حكومة شطر كشمير الباكستاني تعلن مقتل 11 مدنيا في قصف هندي خلال الليل
آخر الأخبار
04:11
حكومة شطر كشمير الباكستاني تعلن مقتل 11 مدنيا في قصف هندي خلال الليل
0
آخر الأخبار
04:10
التحكم المروري: تصادم بين ٤ مركبات عند جسر الدورة المسلك الشرقي والاضرار مادية وتمت المعالجة من قبل دراج مفرزة سير الجديدة
آخر الأخبار
04:10
التحكم المروري: تصادم بين ٤ مركبات عند جسر الدورة المسلك الشرقي والاضرار مادية وتمت المعالجة من قبل دراج مفرزة سير الجديدة
0
آخر الأخبار
03:59
عقيص للـ LBCI: نريد إعادة الإعمار ولكن يجب أن تكون مصادر التمويل من خارج "المكلّف اللبناني" وأن تتم العملية تحت إشراف الدولة لضمان عدم شراء الولاء السياسي مجددًا
آخر الأخبار
03:59
عقيص للـ LBCI: نريد إعادة الإعمار ولكن يجب أن تكون مصادر التمويل من خارج "المكلّف اللبناني" وأن تتم العملية تحت إشراف الدولة لضمان عدم شراء الولاء السياسي مجددًا
0
آخر الأخبار
03:25
عقيص للـ LBCI: قرار حصر السلاح بيد الجيش اتُخذ والعهد يقول إن التنفيذ يكون بالحوار اي بين رئيس الجمهورية والدولة مع حزب الله وهناك تساؤلات حول موعد تنفيذ القرار وجدول أعمال الحوار وهل يشمل تسليم السلاح جنوب الليطاني فقط أم سحبه من كافة أنحاء لبنان؟
آخر الأخبار
03:25
عقيص للـ LBCI: قرار حصر السلاح بيد الجيش اتُخذ والعهد يقول إن التنفيذ يكون بالحوار اي بين رئيس الجمهورية والدولة مع حزب الله وهناك تساؤلات حول موعد تنفيذ القرار وجدول أعمال الحوار وهل يشمل تسليم السلاح جنوب الليطاني فقط أم سحبه من كافة أنحاء لبنان؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-03-23
لبنان يودع اليوم الزميلة هدى شديد...
أخبار لبنان
2025-03-23
لبنان يودع اليوم الزميلة هدى شديد...
0
خبر عاجل
2025-05-08
إنتخاب الكاردينال روبيرت بريفوست الذي اختار إسم ليو الرابع عشر حبرًا أعظم خلفًا للبابا الراحل فرنسيس
خبر عاجل
2025-05-08
إنتخاب الكاردينال روبيرت بريفوست الذي اختار إسم ليو الرابع عشر حبرًا أعظم خلفًا للبابا الراحل فرنسيس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مهرجان "Bkerzay En Musique" يعود بنسخته الثانية... وهذا ما ينتظر الزوّار
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مهرجان "Bkerzay En Musique" يعود بنسخته الثانية... وهذا ما ينتظر الزوّار
0
فنّ
08:52
بعد تأكيد علاقتهما... توم كروز يستمتع بوقته برفقة حبيبته في لندن (صورة)
فنّ
08:52
بعد تأكيد علاقتهما... توم كروز يستمتع بوقته برفقة حبيبته في لندن (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مهرجان "Bkerzay En Musique" يعود بنسخته الثانية... وهذا ما ينتظر الزوّار
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مهرجان "Bkerzay En Musique" يعود بنسخته الثانية... وهذا ما ينتظر الزوّار
0
أخبار لبنان
13:30
سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان للـLBCI: لسنا مجرّد مانحين للبنان ومستقبل السوريين يجب أن ينحصر في سوريا
أخبار لبنان
13:30
سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان للـLBCI: لسنا مجرّد مانحين للبنان ومستقبل السوريين يجب أن ينحصر في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تفاصيل المعركة الانتخابية في البترون
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تفاصيل المعركة الانتخابية في البترون
0
أخبار لبنان
13:18
لائحة "بيروت تجمعنا" تطلق برنامجها الإنتخابي
أخبار لبنان
13:18
لائحة "بيروت تجمعنا" تطلق برنامجها الإنتخابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
برودة بين نتنياهو وترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:12
برودة بين نتنياهو وترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
العالم إحتفل بانتخاب البابا الجديد.. من الفاتيكان الى الولايات المتحدة الى حيث قضى نصف عمره: البيرو
تقارير نشرة الاخبار
13:09
العالم إحتفل بانتخاب البابا الجديد.. من الفاتيكان الى الولايات المتحدة الى حيث قضى نصف عمره: البيرو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
دخان أبيض، اسم ثقيل، ومواقف مثيرة: الكنيسة تختار ليو الرابع عشر بابا جديدا
تقارير نشرة الاخبار
13:08
دخان أبيض، اسم ثقيل، ومواقف مثيرة: الكنيسة تختار ليو الرابع عشر بابا جديدا
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 9-5-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 9-5-2025
0
أخبار لبنان
12:10
السفير الفرنسي: نقف إلى جانب لبنان
أخبار لبنان
12:10
السفير الفرنسي: نقف إلى جانب لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
07:10
الفاتيكان ينشر لقطات غير مسبوقة خلف الكواليس بعد انتخاب البابا ليو الرابع عشر (فيديو)
منوعات
07:10
الفاتيكان ينشر لقطات غير مسبوقة خلف الكواليس بعد انتخاب البابا ليو الرابع عشر (فيديو)
2
أخبار لبنان
11:54
السلطات السعودية تفرج عن المواطن اللبناني مهدي رشيد قانصو
أخبار لبنان
11:54
السلطات السعودية تفرج عن المواطن اللبناني مهدي رشيد قانصو
3
حال الطقس
01:06
طقس مستقر حتى الاثنين..
حال الطقس
01:06
طقس مستقر حتى الاثنين..
4
أخبار لبنان
12:25
تدابير سير تزامنا مع الانتخابات البلدية والاختيارية ضمن محافظتَي لبنان الشمالي وعكار
أخبار لبنان
12:25
تدابير سير تزامنا مع الانتخابات البلدية والاختيارية ضمن محافظتَي لبنان الشمالي وعكار
5
أخبار لبنان
09:20
"الداخلية" تذكر بتعاميمها قبيل انتخابات محافظتي لبنان الشمالي وعكار
أخبار لبنان
09:20
"الداخلية" تذكر بتعاميمها قبيل انتخابات محافظتي لبنان الشمالي وعكار
6
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تفاصيل المعركة الانتخابية في البترون
تقارير نشرة الاخبار
13:25
تفاصيل المعركة الانتخابية في البترون
7
فنّ
07:29
نانسي عجرم وزوجها يتألّقان في أبو ظبي برفقة نجوم عالميين (صور)
فنّ
07:29
نانسي عجرم وزوجها يتألّقان في أبو ظبي برفقة نجوم عالميين (صور)
8
اسرار
23:30
أسرار الصحف 10-05-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 10-05-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More