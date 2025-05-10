هيئة الطيران الباكستانية تعلن تمديد إغلاق المجال الجوي 24 ساعة

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عقيص للـ LBCI: أقرينا السّرية المصرفيّة في 2022 وهناك صراع بين صلاحيات حاكم مصرف لبنان وصلاحيات لجنة الرقابة على المصارف وتحويل الأنظار عن بسط سلطة الدولة على الاراضي وتوجيهها على المصارف "خطيئة وخيانة كبرى"