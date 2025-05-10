عقيص للـ LBCI: أقرينا السّرية المصرفيّة في 2022 وهناك صراع بين صلاحيات حاكم مصرف لبنان وصلاحيات لجنة الرقابة على المصارف وتحويل الأنظار عن بسط سلطة الدولة على الاراضي وتوجيهها على المصارف "خطيئة وخيانة كبرى"

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عقيص للـ LBCI: قرار حصر السلاح بيد الجيش اتُخذ والعهد يقول إن التنفيذ يكون بالحوار اي بين رئيس الجمهورية والدولة مع حزب الله وهناك تساؤلات حول موعد تنفيذ القرار وجدول أعمال الحوار وهل يشمل تسليم السلاح جنوب الليطاني فقط أم سحبه من كافة أنحاء لبنان؟