التحكم المروري: تصادم بين ٤ مركبات عند جسر الدورة المسلك الشرقي والاضرار مادية وتمت المعالجة من قبل دراج مفرزة سير الجديدة

عقيص للـ LBCI: نريد إعادة الإعمار ولكن يجب أن تكون مصادر التمويل من خارج "المكلّف اللبناني" وأن تتم العملية تحت إشراف الدولة لضمان عدم شراء الولاء السياسي مجددًا

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