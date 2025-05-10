الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابطين و7 جنود في انفجار لغم شمالي قطاع غزة

شهود لرويترز: أعضاء الوفد الأميركي يغادرون مكان انعقاد المفاوضات التجارية مع الصين في جنيف

شهود لرويترز: أعضاء الوفد الأميركي يغادرون مكان انعقاد المفاوضات التجارية مع الصين في جنيف

شهود لرويترز: الوفد الصيني يغادر مكان المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة في جنيف دون أن يتضح ما إذا كانت ستستمر