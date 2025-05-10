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o
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ترامب: يسعدني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل وبشكل فوري
آخر الأخبار
2025-05-10 | 08:02
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ترامب: يسعدني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل وبشكل فوري
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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