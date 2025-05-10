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الخارجية الهندية: وقف إطلاق النار مع باكستان سيبدأ اعتبارا من الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي اليوم

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2025-05-10 | 08:38
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الخارجية الهندية: وقف إطلاق النار مع باكستان سيبدأ اعتبارا من الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي اليوم
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الخارجية الهندية: وقف إطلاق النار مع باكستان سيبدأ اعتبارا من الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي اليوم

 
 
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