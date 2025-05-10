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وزير التعليم في كشمير الباكستانية: المناوشات مستمرة على طول الحدود الفعلية مع الهند
آخر الأخبار
2025-05-10 | 12:53
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وزير التعليم في كشمير الباكستانية: المناوشات مستمرة على طول الحدود الفعلية مع الهند
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