التحكم المروري: اصطدام سيارة بالجزيرة الوسطية على بولفار بيار الجميل من مستديرة العدلية باتجاه جسر الفيات والاضرار مادية وتتم المعالجة

رويترز عن عمدة كييف: هجوم جوي روسي على العاصمة الأوكرانية

رويترز عن عمدة كييف: هجوم جوي روسي على العاصمة الأوكرانية

القناة ١٢ عن السفير الأميركي لدى إسرائيل: لا مستقبل لحماس في قطاع غزة ولن تحكمها مستقبلا