الرئيس عون من غرفة عمليات قوى الامن الداخلي: موضوع الرشاوى المالية الانتخابية في جبل لبنان هو قيد المتابعة قضائياً وقد حصلت توقيفات في هذا الإطار

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك