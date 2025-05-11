وزير الداخلية أحمد الحجار من مقرّ قوى الأمن: نعمل بتوجيهات رئيس الجمهورية ونذلّل العقبات كافة

وزير الداخلية: العملية الانتخابية انطلقت في الاقلام كلها وعدد قليل منها واجه بعض النواقص وتمّ معالجتها ورئيسة قلم أصيبت بوعكة صحية وتم تأمين البديل والعملية انطلقت بسلاسة

وزير الداخلية: العملية الانتخابية انطلقت في الاقلام كلها وعدد قليل منها واجه بعض النواقص وتمّ معالجتها ورئيسة قلم أصيبت بوعكة صحية وتم تأمين البديل والعملية انطلقت بسلاسة

الرئيس عون من غرفة عمليات قوى الامن الداخلي: موضوع الرشاوى المالية الانتخابية في جبل لبنان هو قيد المتابعة قضائياً وقد حصلت توقيفات في هذا الإطار