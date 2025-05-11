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وزير الدفاع: الجيش اللبنانيّ منتشر على الأراضي اللبنانية كلها ونعمل خارج أقلام الاقتراع ولا نتدخل إلّا بناء على طلب وزارة الداخلية عند الحاجة
آخر الأخبار
2025-05-11 | 02:26
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وزير الدفاع: الجيش اللبنانيّ منتشر على الأراضي اللبنانية كلها ونعمل خارج أقلام الاقتراع ولا نتدخل إلّا بناء على طلب وزارة الداخلية عند الحاجة
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