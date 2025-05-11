استهداف "حي الرندة" شرق بلدة عيتا الشعب بعدد من القذائف المدفعية وإلقاء قنبلة بين يارين والضهيرة في قضاء صور

ميسي يتلقى أسوأ هزيمة له في مسيرته الأميركية

ميسي يتلقى أسوأ هزيمة له في مسيرته الأميركية

عراقجي: إذا كان لدى الطرف المقابل أسئلة أو مخاوف فمستعدون لبناء الثقة