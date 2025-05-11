الحجار: علينا كموظفين وحكومة التضحية لخدمة الناس ونأمل أم تكون الأمور أفضل في المرات المقبلة

وزير الداخلية: لممارسة حق الإقتراع "بحضارة" و القوى الأمنية لن تتهاون مع أي مخالفة

وزير الداخلية: لممارسة حق الإقتراع "بحضارة" و القوى الأمنية لن تتهاون مع أي مخالفة

وزير الداخلية والبلديات: علينا أن نظهر صورة حضارية فأدعو إلى التوقف عن أي عملية تخلّ بالأمن