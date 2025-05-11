وسائل إعلام رسمية إيرانية: إنطلاق الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن في عُمان

إصابة 25 شخصا في الاحتفالات بعودة هامبورغ إلى الدرجة الأولى الألمانية

إصابة 25 شخصا في الاحتفالات بعودة هامبورغ إلى الدرجة الأولى الألمانية

الحجار: كل ما يحصل يجب أن يكون تحت رقابة الرأي العام والجميع