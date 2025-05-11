معلومات للـLBCI: بناءً على شكوى وردت أمس إلى مكتب أمن الدولة في البترون عن إقدام أحد مناصري إحدى اللوائح في شكا على حجز هوية رجل وزوجته لضمان منحهما صوتهما للائحة التي يعمل لصالحها أوقف مكتب أمن الدولة في شكا الفاعل ومقدم البلاغ على ذمة التحقيق

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