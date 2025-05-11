مصادر أمنية للـLBCI: توترات متقطعة تشهدها مراكز الإقتراع في فنيدق - عكار أي المدرسة التكميلية ومركز جمعية المقاصد بسبب زحمة المقترعين حيث يتخطى عدد المقترعين في كل مركز الـ700 شخص ما قد ينذر بإنفجار الوضع والجيش يحاول إفراغ المركزين من المقترعين

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